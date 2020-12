"Tus sentimientos tienen valor": Pensilvania ofrece recursos para la ansiedad y la depresión en medio de la temporada navideña

Salud mental

Trastorno por consumo de sustancias

Smith hizo hincapié en el tratamiento y los recursos disponibles para los residentes de Pensilvania, incluida la línea de ayuda Get Help Now del departamento al 1-800-662-HELP. Un servicio de chat anónimo, que ofrece los mismos recursos a las personas que no se sienten cómodas comunicándose por teléfono, está disponible en línea.