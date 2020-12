Qué incluye el segundo paquete de estímulo económico por la pandemia y quién puede recibirlo en Pensilvania

Muchas personas y economistas han dicho que un pago único de $ 600 no es suficiente para compensar los meses de alquiler y otras facturas perdidas. El paquete de ayuda federal también incluye beneficios de desempleo mejorados y fondos para una mayor ayuda alimentaria y asistencia de emergencia para el alquiler.

Esto es lo que sabemos sobre la segunda ronda de pagos de impacto económico:

Los dependientes menores de 17 años también son elegibles para cheques de $ 600 y no hay límite en el número que puede recibir un hogar. Entonces, si una persona soltera ganó $ 50,000 en 2019 y tiene cuatro hijos menores de 17 años, la persona será elegible para un pago de $ 3,000.

Una vez más, los dependientes adultos no califican para un cheque. Sin embargo, esta vez, los miembros elegibles de familias de estatus mixto , en los que algunos miembros tienen números de Seguro Social y otros no, serán elegibles para cheques.

¿Están gravados los cheques? Los cheques no están sujetos a impuestos.

Pero los plazos de llegada variarán según los contribuyentes. El IRS comenzó a enviar la primera ronda de pagos aproximadamente dos semanas después de la promulgación de la Ley CARES en la primavera. Sin embargo, algunas personas tardaron meses en recibir sus cheques mientras el IRS resolvía problemas y recopilaba información sobre los contribuyentes. Algunas personas aún no han recibido el primer pago.

Si el IRS no tiene su información de depósito directo, es probable que reciba un cheque por correo o una tarjeta de débito prepaga como la última ronda de pagos.

¿Qué pasa si aún no he recibido el primer pago?

La fecha límite para los primeros cheques ya pasó; sin embargo, si es elegible y aún no se le ha pagado, o cree que la cantidad que recibió es incorrecta, puede reclamar un " crédito de reembolso de recuperación" cuando presente sus impuestos de 2020 el próximo año. Hay más información sobre esto en el sitio del IRS.