Pensilvania reporta 91 muertes y 693 casos de coronavirus en las últimas 24 horas

"A medida que Pennsylvania continúa avanzando en el proceso de reapertura, debemos recordar que la amenaza de covid-19 no ha desaparecido", dijo la Secretaria de Salud de Pensilvania, Rachel Levine. “A medida que los condados pasan a las fases amarilla y verde , debemos asumir la responsabilidad personal de proteger a los demás. Usar una máscara, continuar manteniendo el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia son todos los pasos que podemos tomar para ayudar a proteger a los demás, incluidos nuestros residentes de Pensilvania más vulnerables, nuestros trabajadores esenciales y nuestro sistema de salud".

Uso de mascarillas

Servicios



El programa Medicaid del estado, la Asistencia Médica (MA) y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) cubrirán las pruebas y el tratamiento de COVID-19 para los beneficiarios y está eliminando algunos requisitos de autorización previa para facilitar el acceso a las pruebas y el tratamiento necesarios. No hay copagos de MA o CHIP para pruebas de laboratorio para COVID-19. Para aquellos servicios que tienen copagos, los proveedores de MA no pueden negar los servicios si un beneficiario no puede pagar el copago.