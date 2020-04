Pensilvania busca la cancelación de alquileres por la crisis del Covid-19

Aunque los desalojos en Pensilvania están suspendidos hasta el 30 de abril , eso no significa que los propietarios no puedan cobrar la mensualidad a sus inquilinos durante la emergencia de salud pública que representa el coronavirus .

Ante del fallo del Tribunal Supremo, los caseros pueden seguir cobrando por los alquileres atrasados, enviar notificaciones de incumplimiento y de abandono a los inquilinos que se enfrentan al desalojo.Como resultado, muchos residentes de Pensilvania todavía se arriesgan a no tener un techo que los cobije por mensualidades en atraso durante la cuarentena impuesta.



En el ayuntamiento, Freedom to Stay, organizado por One Pennsylvania, Make the Road PA y CASA, las familias afectadas pidieron al gobernador Tom Wolf y a otros funcionarios electos que siguieran adelante con la propuesta de congelación de alquileres e hipotecas.