Antes de dejar de pagar la renta o la hipoteca por la crisis del coronavirus debes saber esto

Si no cree que podrá realizar el alquiler o el pago de su hipoteca el próximo mes, no significa que será desalojado o bloqueado de inmediato. Sin embargo, hay algunos pasos que debe seguir en este momento.Federal Home Loan Mortgage Corporation (conocida como Freddie Mac) y Federal National Mortgage Association (conocida como Fannie Mae), los dos administradores de hipotecas más grandes del país, han publicado nuevas pautas para el tratamiento de los deudores que se ven afectados por la pandemia. Alrededor del 80% de todas las hipotecas se ajustan a las normas de préstamo de estas dos agencias que, entre otros servicios, agrupan hipotecas para los inversores.

Una larga lista de bancos, incluidos Wells Fargo, Bank of America, Fifth Third Bank, TD Bank y Ally Financial, ha dicho que los clientes podrán diferir sus pagos hipotecarios, pero las opciones varían, así que este es el mejor consejo: