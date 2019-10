Octubre: Una oportunidad para hablar sobre el cáncer de seno

Los cánceres de seno pueden originarse en diferentes partes del seno. La mayoría de los cánceres de seno comienza en los conductos que llevan la leche hacia el pezón y se conocen como cánceres ductales.Un pequeño número de cánceres comienza en otros tejidos del seno. Según la Asociación Americana Contra el Cáncer , estos cánceres se conocen como sarcomas y linfomas, y en realidad no se consideran cánceres de seno.

Aunque muchos tipos de cáncer de seno pueden causar una protuberancia en el seno, es importante recorder que no todos lo hacen. Muchos cánceres de seno se encuentran en mamogramas de detección que pueden mostrar los cánceres en una etapa más temprana, a menudo antes de que puedan palparse, y antes de que se presenten síntomas.

Otro aspecto que es importante que sepa, es que, la mayoría de las protuberancias en los senos son benignas y no cancerosas. Los tumores benignos son crecimientos atípicos, pero no se propagan fuera de los senos y no ponen la vida en peligro. Sin embargo, algunas protuberancias benignas en los senos pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de seno.