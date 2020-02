“En la salud y en la enfermedad”, pareja hispana se jura amor eterno luego de recibir diagnóstico de cáncer terminal

Era cáncer, un tipo que actualmente no tiene cura. Fue una sacudida repentina en un torbellino de un romance que comenzó solo seis meses antes del diagnóstico.

" Desde la primera cita, básicamente me propuso todas las citas después de eso. Solo bromeaba, pero las dos sabíamos que era realmente serio ", dijo Rachel.

" Acabamos de hablar de por qué nos casaríamos si supiéramos que esto podría llevarlo a que no esté aquí mucho más tiempo y dije: 'no me importó eso'. "La esperanza es que haya milagros y la esperanza es que él se quede", dijo Rachel.