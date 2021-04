"Ella dio una gran pelea": matan a mujer durante supuesta compra de refrigerador por Facebook Marketplace

"Tenga cuidado cuando esté tratando con alguien o cualquier cosa que implique comprar algo a través de Internet, reunirse con alguien", dijo Neugebauer. "No vayas solo. No invite a alguien a su casa solo para mirar algo. Siempre tenga a alguien con usted o, si es posible, reúnase en un lugar público o bien iluminado ".

Consejos de seguridad

Reduzca la posibilidad de ser atacado

Camine alerta y seguro

Qué puede hacer durante un robo



🛑No resista. No resista. No resista (el oficial William Monaghan fue enfático al recordar este consejo0

Trate de no ser un héroe.

No tome ninguna acción que ponga en peligro su seguridad.

Siga las instrucciones del ladrón, pero no ofrezca más de lo que le demande.

Si tiene que moverse, comuníquelo al ladrón.

Reasegure al ladrón que usted va a cooperar.