Se pronostican inundaciones a lo largo del río Delaware; fuertes lluvias y vientos para este viernes

Una alerta está en efecto para toda nuestra región desde el viernes hasta la 1 a. del sábado. Las áreas que no siempre se inundan podrían inundarse durante esta tormenta ya que el agua no se retirará debido a los fuertes vientos. Se esperaban inundaciones moderadas alrededor de las 9 a.m. en Filadelfia y Burlington. Las grandes inundaciones son una preocupación a partir de las 9 p.m. a lo largo del río Delaware, la bahía de Delaware y sus afluentes.