Joe Biden revela una de sus mujeres favoritas para su fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial demócrata para las elecciones de 2020, Joe Biden , sorprendió a más de uno por sus declaraciones durante una entrevista con CBS Pittsburgh . Si bien, desde un comienzo le prometió a todos sus electores que seleccionaría a una mujer como su compañera de fórmula, no había mencionado a nadie... hasta ahora.

Al ser interrogado por Michelle Obama, el demócrata confesó: "La tomaría en un instante. Ella es brillante. Ella conoce el camino. Ella es una mujer muy buena. Los Obama son grandes amigos ". Sin embargo, él sabe que se trata de una posibilidad muy remota: "No creo que tenga ningún deseo de vivir cerca de la Casa Blanca de nuevo", dijo Biden .

Sobre sus potenciales compañeras para la posible presidencia, medios de Pensilvania se han atrevido a mencionar a las excandidatas de la Casa Blanca, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Amy Klobuchar y la candidata a la gobernación de Georgia, Stacy Abrams: "Me comprometeré con eso, [será] una mujer porque es muy importante que mi administración se vea como la nación", dijo. " Habrá una mujer en la Corte Suprema, eso no significa que no habrá un vicepresidente también".