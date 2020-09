Censo 2020: Filadelfia se queda considerablemente atrás en participación, los hispanos no están respondiendo

Estos son los diez datos que debes conocer:

1. El formulario del censo de 2020 no incluye una pregunta de ciudadanía. Los tribunales federales han bloqueado permanentemente los planes de la administración del presidente Trump para agregar al censo de 2020 la pregunta: "¿Es un ciudadano de los Estados Unidos?". La administración está avanzando en la recopilación de registros gubernamentales existentes para producir datos sobre el estado de ciudadanía de cada persona que vive en el país.

2. El censo no comienza el 1 de abril. Comenzó oficialmente el 21 de enero en las partes más remotas de Alaska. Se espera que la mayoría de los hogares del país puedan comenzar a responder el 12 de marzo. El 1 de abril es una fecha de referencia, y se supone que los hogares deben incluir a todos los que viven en el formulario del censo.

3. El censo no cuenta solo a ciudadanos estadounidenses. Cuenta a todas las personas que viven en el país, incluidos los inmigrantes indocumentados y los titulares de la tarjeta verde. Desde que se ratificó la Decimocuarta Enmienda después de la Guerra Civil, se ha requerido que el censo cuente el "número total de personas" que viven en cada estado. Para el recuento principal de 2020, la Oficina del Censo continúa contando a los prisioneros donde están encarcelados. Los miembros del servicio militar desplegados temporalmente en el extranjero se contarán en sus bases de origen y puertos en Estados Unidos.

4. La Oficina del Censo no mantiene la confidencialidad de sus datos de identificación individual para siempre. Los registros del censo que identifican a las personas se transfieren en última instancia a la Administración Nacional de Archivos y Registros, que divulga la información al público 72 años después de que se recopila. La ley federal restringe el acceso a los datos que identifican a las personas hasta ese momento. Aún así, la Oficina del Censo puede divulgar información sobre grupos demográficos específicos a un nivel tan detallado como un vecindario.

5. El censo de 2020 no es el primero en línea de Estados Unidos Había una opción en línea para el censo de 2000, aunque solo estaba disponible para la versión corta del formulario de ese año y solo en inglés. El censo de 2020 será el primer recuento principalmente en línea para permitir que todos los hogares respondan a través de Internet. La oficina también está recopilando respuestas en papel, por teléfono y en persona.

6. El censo no es voluntario, pero no se requiere que cada persona complete un formulario.

Aunque el gobierno federal rara vez ha impuesto sanciones, la ley federal exige que los residentes de 18 años en adelante respondan preguntas para el censo. Pero una persona puede responder preguntas en nombre de otros miembros del mismo hogar. Cuando la Oficina del Censo publica actualizaciones sobre las tasas de participación, esos son porcentajes de hogares, no de personas.