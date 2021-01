Bombero retirado acusado de arrojar extintor de incendios a agentes de policía durante disturbios en el Capitolio

Le dijo a un amigo cuando regresó a casa que había estado en el terreno durante 10 minutos antes de irse, pero no mencionó haber arrojado nada a los oficiales, dijeron las autoridades.

La defensa argumentó que Sanford no era un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad, y señaló que no ha tenido arrestos previos, está casado y tiene tres hijos. La defensa agregó que las acusaciones de que viajó a D.C. para cometer delitos son inexactas y que no forma parte de ningún grupo extremista.