Séptima mujer acusa a Cuomo; afirma que la acosó sexualmente en una fiesta

Jessica Bakeman escribió un artículo en primera persona en el New York Magazine el viernes, donde asegura que en 2014, mientras trabajaba para Politico, se acercó a Cuomo en una fiesta que él estaba organizando, cuando el gobernador "me tomó la mano, como para estrecharla, y luego se negó a soltarla", señala.

"Puso su otro brazo alrededor de mi espalda, su mano en mi cintura y me mantuvo firmemente en su lugar mientras indicaba a un fotógrafo que quería que posáramos para una foto", escribe Bakeman.

"Yo no quería una foto de él con sus manos en mi cuerpo y una sonrisa en mi cara. Pero hice la evaluación reflexiva que la mayoría de las mujeres y las personas marginadas conocen instintivamente, el cálculo sobre el riesgo y el poder y la autopreservación", subraya.

Sin dejar de cogerle la mano, el gobernador "se volvió hacia mí con una sonrisa pícara, delante de todos mis colegas, y me dijo: 'Lo siento. ¿Te estoy incomodando? Creía que íbamos a ser novios'", continúa Bakeman.

"No es que Cuomo perdone a los hombres de su órbita su característico comportamiento intimidatorio y degradante. Pero la forma en que intimida y degrada a las mujeres es diferente", agrega.

En una rueda de prensa el viernes por la tarde, Cuomo siguió manteniendo que "nunca acosó a nadie" y que no renunciará .

"Ahora bien, ¿es posible que me haya hecho una foto con una persona que después diga que se sentía incómoda con la pose de la foto? Sí. Y eso es lo que estáis oyendo", continuó diciendo. "Me he hecho miles de fotos. Nunca quise que nadie se sintiera incómodo".