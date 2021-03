"No voy a renunciar", repite Cuomo después que una docena de representantes exigieran su dimisión

El gobernador Andrew Cuomo dijo en conferencia de prensa este viernes que no iba a renunciar, después que al menos una docena de representantes exigieran su renuncia .

"Mi administración siempre ha representado a mujeres, yo no hice lo que se me acusa", declaró Cuomo para luego subrayar ante la pregunta de un reportero: "Nunca agarré a nadie, nunca manoseé a nadie". Antes ya había señalado: "No hice lo que ha sido alegado. Punto".