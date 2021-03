Legisladores de Nueva York autorizan investigación para iniciar impeachment contra Cuomo

La investigación Heastie, no interferirá con la investigación independiente que está llevando a cabo la Fiscal General Letitia James, quien el lunes anunció la contratación de varios abogados externos, entre ellos el ex fiscal en funciones de Manhattan Joon Kim.

"El último informe y el hecho de que podamos hablar de cuántas personas están presentando acusaciones, que no es una, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, son seis mujeres las que se han presentado, es profundamente preocupante", dijo el alcalde.