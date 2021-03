Una sexta mujer acusa al gobernador Andrew Cuomo de acoso sexual

La mujer, cuya identidad no fue revelada por el medio porque no se pudo contactar con ella, es miembro del personal de la cámara ejecutiva y había sido convocada a la mansión del gobernador para realizar un trabajo, de acuerdo con el informe.

El informe del martes se produce tras las acusaciones presentadas por varias mujeres en las que detallaron supuestas insinuaciones sexuales no deseadas por parte de Cuomo. Otras dos mujeres presentaron denuncias contra el gobernador el fin de semana.

Anna Ruch sería la única acusadora que no trabajaba para Cuomo. Ella declaró a The New York Times que Cuomo la agarró e intentó besarla en una boda y mostró una foto que parecía evidenciar su declaración.