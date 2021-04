Estos son los requisitos para que el IRS te envíe un "pago adicional" al cheque de estímulo

Quizás eres uno de los que ya recibió el tercer cheque de estímulo en Nueva York, pero es posible que el Servicio de Rentas Internas (IRS) no haya terminado de enviarte todo el dinero que te debe. ¿Cuáles son los requisitos que debes cumplir para recibir este "pago adicional" al cheque de estímulo ? Te contamos a continuación.

El IRS envió 700,000 de estos "pagos adicionales" o "plus-up" con el lote de la semana pasada, por 1,200 millones de dólares, y continuará haciendo estos pagos adicionales semanalmente para aquellas personas que no recibieron la cantidad que les correspondía en el tercer cheque de estímulo.

¿Por qué el IRS me mandó menos dinero del que me correspondía?

El IRS envió el tercer cheque basándose en la última información fiscal que tenía de los contribuyentes. Si no presentaste impuestos en 2019 o no has presentado aún tu declaración de 2020, tendrás que presentarla antes de la nueva fecha límite del 17 de mayo, para poder recibir estos pagos extra si calificas, a menos que solicites una extensión.