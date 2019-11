Niños inmigrantes solos en la corte: esto es lo que sucede cuando EEUU trata de deportar a menores de edad

La mañana del 16 de abril de 2019 fue como cualquier otra "audiencia de la UAC" en el 26 de Federal Plaza, donde docenas de "niños extranjeros no acompañados" son trasladados desde refugios cercanos cada mes para enfrentar una posible deportación. El proceso administrativo es usualmente tranquilo, típicamente rápido y siempre fuera del ojo del público en general.

Eso es porque no se permiten cámaras en la corte de inmigración. El público estadounidense raramente ve lo que se siente cuando un niño sin adulto - cuyos pies a menudo ni siquiera llegan al suelo - se enfrenta a una compleja audiencia de deportación. Si ha visto imágenes que parecen actuales, es probable que sean representaciones.

El gobierno paga a abogados sin fines de lucro que defienden a niños como Nayeli, de 12 años, quien escapó de la violencia en Guatemala. Un abogado de la organización Caridades Católicas la representó en el tribunal ese día, explicándole a la jueza que estaba detenida en el refugio de Cayuga en Nueva York, a pesar de que su tía estaba al otro lado del río Hudson en Nueva Jersey. El proceso de unificación se estaba demorando porque el gobierno aún no había procesado las huellas dactilares de la tía para asegurar que Nayeli terminará en un hogar seguro.

“Yo sé que dentro de la comunidad latina los padres tienden a no creer en terapia. Pero niños que han sido separados han sido traumatizados”, dijo ella. “Es clave que los padres busquen terapia que este enfocada en trauma para sus hijos para poder ayudarlos a procesar lo que les ha pasado, para que ellos se puedan ajustar y poder regresar a un nivel de normalidad”.

Y mientras que los traductores pagados por el gobierno están fácilmente disponibles para los niños que sólo entienden español, es más raro encontrar a los que hablan la lengua indígena maya Q'eqchi. Como fue el caso de Víctor, un adolescente de Guatemala, que compareció ante la jueza Jem Sponzo ese martes por la mañana. Se quedó en un albergue local y no había encontrado un padrino que lo patrocinara. No está claro si su cuñado en Florida se negó patrocinarlo o fue rechazado por las autoridades federales, de igual forma Víctor corre el riesgo de ser arrestado por agentes de ICE y ser enviado a una cárcel local el día que cumpla 18 años – porque adultos no califican para el programa de albergues en los Estados Unidos.