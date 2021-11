Una nevera comunitaria alimenta la lucha contra la gentrificación en un barrio de Queens

Según un reciente artículo de la revista New York, el arriendo por un apartamento renovado en el barrio puede costar entre $3,400 y $3,600, más del doble de lo que costaba en 2016. De acuerdo con la publicación, el desarrollador inmobiliario Kermit Westergaard ha comprado11 edificios en el barrio. “Yo que solo he vivido aquí cuatro años tengo que luchar junto a los que han vivido aquí toda su vida para lograr que no los corran a ellos y que no me corran a mí, cuenta Terrazas.