Llegan tres supermercados nuevos a Bushwick que suponen enfrentar la desigualdad alimentaria. ¿Lo harán?

Maria, una vendedora ambulante que se estaciona en la periferia del parque Maria Hernandez comenta entre amigas, “queremos una vida buena y sana”. Como es indocumentada no tiene la posibilidad de acceder a ciertas ayudas de la ciudad o el estado para conseguir alimentos. Nacida en México, lleva 22 años como residente de Bushwick, y para ella, los supermercados son demasiado caros. También especifica que las frutas y verduras de los supermercados no duran mucho, enseguida se ponen mal. Sin embargo, sí que compra en los supermercados ya que no hay muchas otras opciones. Ella y sus amigas coinciden en que el mejor de los supermercados de la zona es el Food Bazaar de 17-59 Ridgewood Place, técnicamente en Ridgewood. El supermercado es parte del programa Food Retail Expansion to Support Health (FRESH).