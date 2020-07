Ocasio-Cortez se burla ante nuevo ataque de Trump

La representante Alexandria Ocasio-Cortez no quiso dejar pasar los recientes ataques del presidente de Estados Unidos, quien aseguró que la demócrata "no tenía talento en muchos sentidos". Por eso, a través de su cuenta de Twitter, dijo que: "Un hombre cuya vida entera se basó en una rica combinación de dinero de su papá y fraude financiero, me acusa, hija de un limpiador de casas que ha ganado múltiples elecciones al Congreso a la edad de 30 años, de no tener talento".