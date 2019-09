“Trump tiene una agenda de intimidación”: la congresista Alexandria Ocasio-Cortez habla en exclusiva con Univision Nueva York

AOC: Es muy importante porque el censo pasa una vez cada diez años. Durante la próxima década, [el gobierno] va a usar los números del censo para dar recursos a nuestras escuelas, hospitales, a todos los programas de nuestra comunidad, como Medicare y Medicaid. Si no contamos a toda nuestra comunidad, no vamos a tener los recursos que necesita.

Estamos aquí para decir “No necesitas tener miedo de participar en el censo”. Luchamos muy duro para que no se incluya la pregunta sobre el estatus migratorio [de los residentes]. Toda la información es completamente privada bajo la ley y no se puede usar para cualquier otra programa del gobierno.

Es muy claro en sus palabras y sus acciones. Él tiene una agenda de intimidación. Su intención es causar miedo en nuestras comunidades y no podemos dejar que haga eso. Tenemos el poder y la representación aquí [en Nueva York], no solo yo con mi asiento en el congreso, sino otros congresistas como Nydia Velásquez, Adriano Espaillat.... Todos estamos aquí para apoyar a nuestra comunidad y defenderla de las acciones de esta administración.

No me arrepiento. Creo que mucho de lo que se dijo sobre Amazon no fue completamente cierto. Primeramente, la cifra de los 20,000 trabajos, ¿de dónde viene? Ese número lo proveyó Amazon. No existía la garantía de si realmente esos trabajos iban a llegar aquí. Y en segundo lugar, esos trabajos no eran para nuestra comunidad.