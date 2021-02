Desestiman los cargos contra la mujer que denunció falsamente a un afroestadounidense en Central Park

La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan dijo que Amy Cooper asistió a cinco sesiones, donde le enseñaron que "las identidades raciales dan forma a nuestras vidas, pero no podemos utilizarlas para perjudicarnos a nosotros mismos y a los demás", dijo el fiscal Joan Illuzzi durante la comparecencia virtual de Cooper ante un tribunal.

La mujer estaba caminando con su mascota el 25 de mayo, cuando Christian Cooper (los apellidos no están relacionados), quien observaba aves en una zona boscosa de Central Park llamada "The Ramble", le pidió a ella que atara al perro, que no tenía su correa puesta, lo que está prohibido en esa área del parque.