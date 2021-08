"Qué haría Jesús en este momento": De Blasio desafía a predicador que rechaza las vacunas contra el covid-19

Pero el martes, de Blasio dijo que era inútil: "Conozco al reverendo McCall. Le respeto. Le aprecio. Me entristeció mucho ver eso. Creo que es un error. Creo que debería parar. Esas "exenciones", entre comillas, no van a ser respetadas", c omentó el alcalde según el DN. "La gente debería reconocer que es muy importante vacunarse. Líderes de prácticamente todas las tradiciones religiosas han dado un paso adelante y han animado a la vacunación".