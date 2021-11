Kathy Hochul es la favorita para ganar la gobernación de Nueva York según una encuesta

Según esta encuesta, conducida por el fondo In the Field Global, Hochul lidera a la fiscal general de Nueva York, entre un 40% y un 17% entre los votantes de las primarias. El defensor público, Jumaane Williams, quien declaró su candidatura después de las elecciones generales de noviembre de 2021, recibió el 7% de los votos. Y, el alcalde Bill de Blasio, quien en noviembre presentó la documentación para unirse a la carrera, pero aún no ha declarado formalmente su candidatura, también recibió el 7% en la encuesta.