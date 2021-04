Conoce a Oswald Feliz, el abogado dominicano que lucha para que la gente del Bronx pueda pagar su renta

A pesar que la contienda pasó casi desapercibida entre los neoyorquinos, había mucho en juego. Grandes donantes invirtieron en ella, incluyendo Alice Walton, la heredera de Walmart y la mujer más rica del mundo según Forbes. Su grupo de acción política, New Yorkers for a Balanced Albany, habría donado unos 75,000 dólares para impulsar al candidato John Sánchez.

Por otro lado, Elisa Crespo, una joven socialista latina -no muy diferente a otra funcionaria de alto perfil del Bronx- promocionó su candidatura como potencialmente histórica. De haber ganado, habría sido la primera mujer trans de color elegida para el Concejo Municipal de Nueva York. No es de extrañar que Crespo dominó los titulares en los meses y semanas anteriores a las elecciones, aunque finalmente esto no se convirtió en votos (quedó en cuarto lugar, después de Sánchez e Ischia Bravo).