'Thanksgiving' en solitario ¿cómo disfrutarlo?

Sal a comer. Otra manera de sacarle partido a un ‘Thanksgiving’ en solitario es saliendo a comer a alguno de los restaurantes locales que han preparado menús especiales del Día de Acción de Gracias. Esto tiene muchas partes positivas: no tienes que cocinar, no has hecho las largas colas en el supermercado para comprar los ingredientes y puedes salir a conocer un restaurante distinto. ¿Quién sabe? ¡De repente sales conociendo gente nueva!