Dónde cenar el Día de Acción de Gracias sin gastar una fortuna en Nueva York

Si no quieres escatimar en gastos, en Tavern on the Green, dentro del Central Park, podrás seguir la tradición de Acción de Gracias en uno de los restaurantes históricos de la ciudad. Creado en 1934, el restaurante es como una antigua casa de campo urbana con techo de madera y mesas forradas con cuero. Está rodeado de hermosos jardines iluminados, haciendo que sea ideal para una escapada romántica. El chef ejecutivo Bill Peet armó un Prix Fixed Menu de 4 platos. Además de un aperitivo, acompañante y postre, puedes escoger alguno de estos platos principales: pavo de granja preparado con su receta secreta, solomillo asado de ternura, salmón escocés asado sobre madera o la coliflor asada, una de sus recetas emblemáticas y muy solicitada por vegetarianos. El precio es 125 dólarespor persona.