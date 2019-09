Autoridades creen que el temor a detenciones de ICE limita a indocumentados a dar información sobre Dulce María

Y es que el temor ha crecido luego que el New York Post confirmara que el 19 de septiembre Edgar Martínez, novio de Noema Alves, madre de la niña que desapareció en un parque de Bridgeton, el 16 de septiembre , fue detenido y quedó bajo custodia de ICE por varias horas, sin embargo, el mismo Servicio de Inmigración lo dejó libre más tarde .

ICE confirmó que recientemente detuvo al novio de la madre de Dulce. Pero negó que la aplicación severa sea la culpa de la falta de pistas en este caso: “ICE no apunta a testigos. ICE alienta a los inmigrantes indocumentados a cooperar con las autoridades locales, estatales y federales sin temor a represalias “, dijo un portavoz a Pix11.

Indocumentados con información

"Nuestra política es no preguntar su estado migratorio", dijo el jefe de policía de Bridgeton, Michael Gaimari, a NJ Advance Media. "No sabríamos si alguien es indocumentado o no".