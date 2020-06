“No hay que arriesgar a nuestros hijos”: Niña hispana muere por coronavirus y sus padres hacen un llamado a la comunidad

Hacen un llamado de conciencia a la comunidad

“Protejan a sus hijos, porque yo no protegí a las mías como se debía. No sé en qué momento fue el descuido de lo que pasó con mi hija. Hay que crear conciencia y no hay que arriesgar a nuestros hijos. Ellos no tienen la culpa de lo que está pasando”, agregó Morales.