Organizaciones demandan a la Junta Electoral de Carolina del Norte por exponer a los votantes al coronavirus

La organización sin fines de lucro Democracy North Carolina y la League of Women Voters demandaron a la Junta Electoral de Carolina del Norte por no garantizar que las personas puedan votar con seguridad en medio de la propagación del coronavirus. En el documento judicial que obtuvo AP se alega que no se ha pensado en la protección de los adultos mayores o discapacitados cuyas afecciones médicas los hacen más vulnerables.