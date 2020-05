Demócratas critican a Trump por presionar para que 20,000 personas ingresen a su Convención Nacional Republicana

Los comentarios de los demócratas y del gobernador de Carolina del Norte no se han hecho esperar luego que Donald Trump amenazara con buscarle una sede nueva a la Convención Nacional Republicana si Roy Cooper no garantizaba que cerca de 20,000 participantes del evento puedan asisitir a pesar de las normas de distanciamiento social por el coronavirus .

Trump escribió en Twitter que si el gobernador no confirma inmediatamente si se podrá ocupar el espacio a capacidad, "estaremos obligados con renuencia a encontrar, con todos los empleos y desarrollo económico que trae, otra sede para la Convención Nacional Republicana" .

En respuesta a los tuits de Trump, la oficina de Cooper emitió un comunicado diciendo que los funcionarios "confían en los datos y la ciencia para proteger la salud y seguridad públicas de nuestro estado". Pero este 26 de mayo, en su conferencia de prensa, Cooper dijo que: "No me sorprende nada de lo que veo en Twitter. Está bien que las convenciones políticas sean políticas, pero la respuesta pandémica no puede serlo". Además, aseguró que el departamento de salud del estado ha estado en conversaciones con el RNC sobre cómo puede ser la convención.