24,000 beneficiarios de DACA en Carolina del Norte celebran el fallo de la Corte Suprema

El magistrado Jonh Roberts dijo el jueves que el Gobierno no siguió los procedimientos requeridos por la ley y no sopesó adecuadamente cómo su cancelación afectaría a quienes llegaron a confiar en sus protecciones.

"Estoy agradecida, pero la lucha va más allá de las 800,000 personas que están amparadas por la deportación. Este Gobierno tiene una agenda que busca deportar a nuestros familiares y amigos, y no podemos permitir que este momento nos ciegue de esa realidad", dijo Garduño a Noticias 40.

Fallo da la espalda a la administración de Donald Trump

"Estamos gratamente sorprendidos porque hemos estado en crisis tras crisis bajo esta administración", agregó Garduño, quien además pidió que tras el nuevo fallo, la Corte Suprema ampare a quienes no pudieron aplicar.

"Hay personas que se quedaron por fuera, porque todavía no cumplían la mayoría de edad (...) DACA no fue suficiente para la comunidad de 11 millones de personas indocumentadas en el país, y no ha sido suficiente para las comunidades que han buscado un futuro seguro para sus familias", sostuvo.