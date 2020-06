"Queremos que nos apoyen para que todos cumplamos nuestros sueños", dice una dreamer de Carolina del Norte

Bianca, originaria de Michoacán, México, llegó a Estados Unidos con tan sólo tres años de edad. Luego de graduarse de la escuela secundaria en 2009, confesó que no pudo ingresar inmediatamente a la universidad al no contar con un número de seguro social. La esperanza de continuar sus estudios se hizo realidad en 2012, cuando el entonces presidente Barack Obama anunció la creación de DACA.

La decisión final sobre el futuro de los dreamers

"La decisión me genera preocupación y estrés. No digo que no haya oportunidades en México, pero yo no conozco a nadie allá. Me genera estrés pensar si todo se va a terminar", agregó.