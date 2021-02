Los tres náufragos cubanos que sobrevivieron durante 33 días: bajo custodia el ICE en el sur de Florida

Las tres personas fueron trasladas por aire a un hospital en Cayo Hueso, y el miércoles la Patrulla Fronteriza las llevó a un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Pompano Beach, Florida. Las autoridades dijeron que los cubanos no presentaban lesiones de consideración.

¿Qué les espera a los inmigrantes cubanos?

The Associated Press solicitó entrevistar a los sobrevivientes, pero las autoridades de inmigración y de la Guardia Costera no aceptaron entrevistas ni revelaron su identidad.