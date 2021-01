María Elvira Salazar busca impedir retiro de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo

“Estoy muy orgullosa de firmar mi primer proyecto de ley que dice que el gobierno-régimen castrista no se puede quitar de la lista de países terroristas hasta que no cumplan con la ley federal”, dijo.

“¿Y qué dice la ley federal? Libertad, que lleva en los libros desde los años 90. ¿Y qué dice esa ley? Que tienen que comportarse de una manera democrática. Los cubanos no tienen la excepcionalidad, ellos quieren ser iguales que todo el mundo: quieren libertad, quieren derechos humanos, quieren vivir en paz, por eso este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien”, dijo María Elvira Salazar.