Marco Rubio dice que Trump tiene “alguna responsabilidad” en el asalto al Capitolio

“Ninguna persona en los Estados Unidos de América, o en el mundo para el caso, debería estar dispuesta a hacer lo que acabamos de ver que sucedió el miércoles... Diré que el presidente tiene alguna responsabilidad aquí... Durante mucho tiempo hemos complacido a algunos de estos grupos como parte del movimiento conservador. Estos no son conservadores. Estos son locos. Estos son unos locos”, admitió Rubio.

“Estamos viendo estas inquietantes citas en el periódico de personas que dicen 'Estoy dispuesto a morir por Donald Trump'. Eso simplemente no debería existir. Eso no es normal. Y eso no es bueno”.