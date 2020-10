FBI busca en un basurero el cuerpo de Leila Cavett, una madre de Georgia que desapareció en Florida

Esto es lo último que sabe el FBI de lo que pasó con Leila Cavett

Después Ryan contó que regresaron en su carro el domingo 26 de julio en la madrugada (cerca de las 2:30 am) a la estación de gasolina y que esa fue la última vez que vio a la joven cuando supuestamente se fue con otros dos hombres. Sin embargo, el video de vigilancia de la estación de servicio muestra que el automóvil de Ryan sale del lugar ese día a las 8:15 am y regresa aproximadamente a las 8:38 am, “lo cual es consistente con el período de tiempo en el que el niño fue abandonado y recuperado”, dicen los documentos del caso.