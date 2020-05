Ron DeSantis estudia extender la suspensión de desalojos y ejecuciones hipotecarias que impuso por el coronavirus

Esa orden impidió, temporalmente, que los bancos puedan hacer una ejecución hipotecaria. En cuanto a los desalojos, la orden especifica que los inquilinos no pueden ser sacados por falta de pago.

"De todos modos, no estoy seguro de que vayan a alquilar muchos lugares nuevos, pero nunca se sabe cómo van a actuar las personas", sostuvo DeSantis cuando anunció la orden ejecutiva.

“Ron DeSantis no tiene elección, sino, extender la moratoria de desalojo más allá. ¿Por qué? Debido a que más de 700,000 floridanos no han recibido ni un centavo en beneficios de desempleo y no pueden pagar el alquiler como resultado directo de las fallas de su Departamento de Oportunidades Económicas. Es su obligación moral", tuiteó el demócrata de Orlando.