Una encuesta revela que la mayoría de los floridanos no están satisfechos con los esfuerzos del presidente Donald Trump para enfrentar los problemas de salud pública y económicos asociados a la pandemia del coronavirus .

Change Research informa que e l 56% de los floridanos cree que Trump no escuchó a los expertos y no se tomó en serio la amenaza del brote de covid-19 .

Los encuestados en Florida evaluaron los esfuerzos de Trump para garantizar que la ayuda económica sea más pobre o no tan buena, en un 59%; asegurar que las pequeñas empresas "en mi comunidad" tengan la asistencia que necesitan como pobres o no tan buenas en un 56%; y asegurar que las familias tengan el apoyo que necesitan para superar la recesión económica como pobres o no tan buenos en un 57%.