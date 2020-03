Biden critica acciones de Ron DeSantis ante la emergencia del coronavirus

"Los floridanos merecen una acción basada en la ciencia del gobernador Ron DeSantis. Mientras que otros estados grandes continúan tomando medidas fuertes, urgentes y radicales para detener la propagación de Covid-19, Florida no lo ha hecho", expresó Biden.

DeSantis ha ordenado el cierre de lugares públicos como bares y restaurantes, pero no ha declarado un toque de queda. Lo más reciente que hizo fue ordenar un aislamiento de 14 días a los viajeros del área de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, y que se le haga un examen a su llegada.

"No querrías hacer (órdenes de quedarse en casa) en una comunidad donde el virus no se ha propagado. Habrá trastornos en sus vidas y eso no es algo que queramos hacer con frialdad", mencionó el primer ejecutivo del estado.