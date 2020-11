Polémica por cubanos que votaron por Trump, pero usan el Obamacare

“Los cubanos del sur de Florida, que se encuentran entre los mayores afiliados y beneficiarios per cápita de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, en cualquier parte de los Estados Unidos, votaron en masa por el hombre cuyo objetivo declarado es destruir y eliminar la ACA (Affordable Care Act)”, dijo Amandi.

“Me obsesiona la idea de que millones de mis conciudadanos votaron a sabiendas para reelegir a este monstruo y me horroriza que mi estado natal de Florida haya otorgado nuevamente a este vil hombre nuestros 29 votos electorales”, dijo posteriormente.

Desata polémica

Los comentarios sobre la crítica de Amandi no tardaron en volverse virales y sacaron a relucir la diversidad de posturas de la comunidad cubana y sus paradojas. Así como el miedo fue in factor con el que jugó Trump para beneficiarse.

¿Fueron solo los cubanos?

Gamarra destacó que también hay un 45% por ciento de cubanos que no votaron por Trump, que no son republicanos y entre los que también hay perfiles independientes.

Sin embargo, la tendencia del voto cubano a favor de Trump se mantendría prácticamente estable en 2020, pues en 2016 este grupo social apoyó al presidente en un 54%, de acuerdo con datos de Pew Research Center , lo que contrasta con el rechazo de los latinos no cubanos al presidente, quienes solo lo apoyaron en un 26%.

“Es importante entender que es una sociedad diversa y hay quienes votan por el presidente y quienes no votan por él, pero quizá los cubanos no son los únicos que deberíamos analizar”, añadió.

¿Por qué votan por Trump?

“El mensaje fue muy eficiente porque tocó las sensibilidades de la comunidad, en dos sentidos: uno porque el presidente se perfiló como un tipo duro, el caudillo que va a liberar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, él se posicionó así, versus el viejito que no podía caminar, que no podía hablar, que no podía pensar y por supuesto sabemos que (Biden) camina, piensa y todo perfectamente bien”, dijo.