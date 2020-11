En Florida, el 57% del voto latino apoyó a Biden, contra el 70% del resto del país

¿Por qué los cubanos votaron por Trump?

“Los cubanos llegaron a Estados Unidos huyendo del régimen comunista de Fidel Castro, lo que les produjo una fuerte antipatía hacia todo lo que se etiquetara como socialismo. Ronald Reagan fue el primer candidato presidencial en viajar a Florida y apelar directamente a esta comunidad, en 1980, ganándolos con un fuerte mensaje anticomunista”, dijo en un artículo publicado en The Conversation .

¿Cómo votaron los cubanos, puertorriqueños y mexicanos?

Según Pew Research Center , en Florida los latinos son 26% son republicanos registrados, 38% son demócratas y 36% no tiene preferencias partidistas.

Cubanos esperan que Biden sea el nuevo Obama

No obstante, es una postura que no parece muy viable tras las declaraciones del propio Biden en entrevista con Univision 23, en donde dijo que no relajaría las sanciones contra la Cuba.