Florida: ¿qué opinan activistas latinos sobre el debate presidencial?

La postura demócrata

“Me da tanta rabia escuchar al presidente Trump mentir sobre los casos de covid, una de las cosas que dijo, que me frustró mucho, fue ‘soy inmune, no sé si por cuatro meses o una vida entera’, y como una persona que se acaba de recuperar del covid, porque a mí me dio hace dos semanas, me da mucha rabia, porque eso no es verdad”, dijo.