Cubanos deportados a la isla denuncian que el régimen les prohíbe trabajar

Pues el régimen de la Habana no perdona a los que se fueron: los consideran personas no confiables, por haber intentado abandonar la patria y traicionar a la revolución.

“Yo decidí regresar por un tema de economía y por mi familia, pues Estados Unidos no me apoyó más. Pero ahora me estoy volviendo loco en mi casa y tengo tres hijos que sostener. Estoy buscando y buscando, pero no hay nada”, dijo Mario Echenique Manzo, uno de los cubanos que fueron deportados hace poco.