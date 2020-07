Algunos residentes de Miami y de otras ciudades se escapan a Key West pero sin máscaras ni distancia social

En este lugar, aunque el uso de máscaras faciales no es mandatorio al aire libre , muchos se aglomeraron este fin de semana sin temor a ser contagiados.

Algunos visitantes dijeron que no se sienten cómodos con la nueva normalidad. “¡No me da miedo contagiarme!", dijo el Sr. Camacho, un turista de Miami, quien sonrió cuando le preguntamos por su máscara. Confesó que la dejó olvidada mientras se tomaba una fotografía, en la boya que representa el punto más al sur de Estados Unidos.



Otros confiesan tener temor de contagiarse, pero aunque llevaron sus máscaras, no las usaron. “De verdad tengo miedo, tengo máscaras y guantes , solo que no me la puse”, confesó Graciela Barros, una turista de Miami.