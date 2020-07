Lo que debe hacer si siente miedo por sus hijos ante el regreso a clases a pesar del coronavirus

Marlene Llamas es madre de una niña de 9 años y un niño de 8 años y ella prefiere que sus hijos no vayan al colegio, incluso considera sacarlos de la escuela, para registrarlos en un programa de estudios en casa .

“No me siento tranquila con que estén en la escuela en estos momentos, aunque se que van a tener muchas precauciones en la escuela, pero ellos son muy niños, me da miedo que toquen aquí y allá y me traigan el virus a casa”.