Estas son las opciones de las personas con coronavirus en Miami-Dade que no tienen donde hacer la cuarentena

Kati Luca, una residente de Miami-Dade cuyo abuelo fue diagnosticado con el coronavirus, sufre hoy doblemente. A su ser querido no lo dejan internado en el hospital, a pesar de que, según ella, él no se encuentra bien, y además no sabe adónde alojarlo, para que no vaya a infectar al resto de miembros de la familia que viven con ella.