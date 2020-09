“Yo ya me voy a morir”: Pareja de ancianos se resigna a vivir en la calle tras ser desalojada en California

LOS ÁNGELES, California. - Una pareja de ancianos fue desalojada de la habitación que rentaba, en una casa de la ciudad de Covina, California , por supuestas irregularidades con la construcción. Sin embargo, activistas creen que la acción que dejó a los abuelos en la intemperie no solo fue inhumana, sino ilegal.

“Yo ya me voy a morir” , dijo a Univisión Los Ángeles Rafael Camacho de 68 años, quien no puede caminar, tiene problemas de salud y pocas esperanzas de sobrevivir. Su esposa María Gutiérrez, también es una anciana y hace lo que puede por cuidar y ayudar a su compañero.

La pareja tiene recibos de pagos de alquiler, que aseguran, demuestran que no estaban retrasados en los pagos. Por lo que no entienden cómo el dueño de la propiedad o la ciudad no tomaron en cuenta su situación antes de dejarlos en la calle con sus pertenencias.