Cientos de niños migrantes comienzan a llegar este sábado al Pomona Fairplex

El abogado migratorio Alex Galvez dijo que "sin lugar a dudas es una crisis humanitaria pero el gobierno está tratando de hacer todo lo posible". Además, agregó " normalmente quisiéramos ver que los niños fueran soltados dentro de 20 días, pero se entiende que con tantos niños simplemente no hay los recursos, trabajadores sociales para comunicarse con los familiares que tienen que patrocinar a estos niños para que puedan salir bajo palabra mientras que pelean el caso en inmigración".

Galvez dijo a los familiares que son contactados por el personal del gobierno que "no importa si es indocumentado, eso no va a perjudicar la situación y al mismo tiempo no se va a exponer que inmigración venga y lo detenga. Es muy importante cuando reciba la llamada del trabajador social que hagan todo lo posible en dar los requisitos" para que la reunificación se haga lo más pronto posible.